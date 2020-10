Your Local Election Headquarters: Early Voting Locations and Times

NEW ORLEANS – Thousands of Louisiana residents flocked to the polls the moment early voting for the November presidential election got under way.

All early voting locations will open be from 8:00 a.m. to 7 p.m. for each day of early voting, except Sundays and state holidays. Early voters will need to present a Louisiana Driver’s License or ID or sign a voter affidavit.

Here are the early voting details for parishes across South Louisiana:

Orleans Parish

CITY HALL, 1300 PERDIDO ST., #1W24

NEW ORLEANS, LA 70112-2127

504-658-8300

ALGIERS COURTHOUSE

225 MORGAN ST RM#105

NEW ORLEANS, LA 70114

504-658-8323

VOTING MACHINE WAREHOUSE

8870 CHEF MENTEUR HWY

NEW ORLEANS, LA 70127

504-658-8300

LAKE VISTA COMMUNITY CENTER

6500 SPANISH FORT BLVD, 2ND FLOOR

MEETING ROOM

NEW ORLEANS, LA 70124

504-658-8300

SMOOTHIE KING CENTER

1501 DAVE DIXON DRIVE

NEW ORLEANS, LA 70113

504-658-8300

Jefferson Parish

JOSEPH YENNI PARISH BUILDING

1221 ELMWOOD PARK BLVD., RM 502

HARAHAN, LA 70123

504-736-6191

CHARLES ODOM BUILDING

5001 WEST BANK EXPRESSWAY SUITE

C-2

MARRERO, LA 70072

504-349-5690

408 MINOR ST

KENNER, LA 70062

504-467-5168

GRAND ISLE MULTIPLEX

3101 HWY 1

GRAND ISLE, LA 70358

504-349-5690

St. Tammany Parish

ST. TAMMANY JUSTICE CENTER PARKING

GARAGE

601 N JEFFERSON AVE

COVINGTON, LA 70433

985-809-5500

THE TOWERS BUILDING

520 OLD SPANISH TRAIL SUITE 2F

SLIDELL, LA 70458

985-646-4125

ST. TAMMANY ADMINISTRATIVE COMPLEX

21490 KOOP DR – BUILDING A

(COUNCIL CHAMBERS)

MANDEVILLE, LA 70448

985-809-5500

Plaquemines Parish

PLAQUEMINES PARISH GOVT. BLDG.

28028 HWY 23

PORT SULPHUR, LA 70083

504-934-3620

BELLE CHASSE ANNEX

301 MAIN STREET

BELLE CHASSE, LA 70037

504-934-3620

REV PERCY M. GRIFFIN COMMUNITY

CENTER

15577 HWY 39

DAVANT, LA 70040

504-934-3620

St. Bernard Parish

ST BERNARD PARISH GOVERNMENT

8201 W. JUDGE PEREZ DR., RM #104

CHALMETTE, LA 70043-1696

504-278-4232

St. Charles Parish

COURTHOUSE, 15045 RIVER RD., #189

HAHNVILLE, LA 70057-2106

985-783-5120

ALAN ARTERBURY BUILDING

14564 RIVER ROAD

NEW SARPY, LA 70078

985-783-5120

St. James Parish

ST JAMES PARISH COURTHOUSE

5800 LA 44, SECOND FLOOR

CONVENT, LA 70723-0106

225-562-2445

ST JAMES PARISH COURTHOUSE ANNEX

2631 LA 20 WEST

VACHERIE, LA 70090

225-562-2403

SECRETARY OF STATE MACHINE

WAREHOUSE

1611 LUTCHER AVE

LUTCHER, LA 70071

225-562-2445

St. John the Baptist Parish

1811 W. AIRLINE HWY.

LAPLACE, LA 70068-3345

985-359-0175

2393 HWY. 18

EDGARD, LA 70049-3344

985-331-4559

Tangipahoa Parish

TANGIPAHOA PARISHES ARENA

*NOVEMBER ONLY

1301 NW CENTRAL AVENUE

AMITE, LA 70422

985-748-3215

TANGIPAHOA PARISH CLAUSEN BUILDING

*NOVEMBER ONLY

15485 WEST CLUB DELUXE ROAD

HAMMOND, LA 70403

985-748-3215

Terrebonne Parish

HOUMA TERREBONNE CIVIC CENTER

346 CIVIC CENTER BLVD

HOUMA, LA 70360