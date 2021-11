View all Orleans Parish polling locations here

NEW ORLEANS (WGNO) — The polls open on Saturday at 7:00 a.m. and will remain open until 8:00 p.m. Do you know where you will be voting at?

The full list of polling locations can also be found at the bottom of this post.

Major races on Saturday’s ballot include New Orleans Mayor, Orleans Parish Sheriff, and Councilmember-At-Large for Divisions 1 and 2.

For Mayor, Leilani Heno is running against current Mayor, LaToya Cantrell. A sitting New Orleans mayor hasn’t served fewer than two terms in more than 80 years.

Sheriff Marlin Gusman is running for a fifth term, but not without competition. Running against him are Susan Hutson, Chris Williams, and Quentin Brown.

Helena Moreno was elected as Councilmember-At-Large, Division 1 in the October 2017 election. She is now running against Kenneth Cutno.

Wd. Pct. Location Address 1 1 International School 1400 Camp St. 1 2 International School 1400 Camp St. 1 5 International School 1400 Camp St. 1 6 Engine House #16 2000 Martin Luther King Blvd. 2 1 International School 1400 Camp St. 2 2 International School 1400 Camp St. 2 4 Union Bethel AME Church 2321 Thalia St. (enter on S. Liberty St.) 2 6 Kipp Central City @ Sylvannie Williams Site 3127 Martin Luther King Jr. Blvd. 2 7 Xavier University of Louisiana Convocation Center 7900 Stroelitz St. 3 1 Engine House #2 801 Girod St. 3 8 Israel Augustine Criminal Justice Ctr. 2700 Tulane Ave. 3 9 Israel Augustine Criminal Justice Ctr. 2700 Tulane Ave. 3 12 Engine House #26 436 Norman C. Francis Pkwy. 3 14 Engine House #26 436 Norman C. Francis Pkwy. 3 15 Engine House #26 436 Norman C. Francis Pkwy. 3 18 Esperanza Charter School 4407 S. Carrollton St. (Formerly Crossman School) 3 19 Esperanza Charter School 4407 S. Carrollton St. (Formerly Crossman School) 3 20 Esperanza Charter School 4407 S. Carrollton St. (Formerly Crossman School) 4 2 Our Lady of Guadalupe 410 Basin St. 4 3 Phillis Wheatley Community School 2300 Dumaine St. 4 5 Warren Easton School 3019 Canal St. 4 6 Warren Easton School 3019 Canal St. 4 7 Success Prep @ Thurgood Marshall School 4621 Canal St. 4 8 Success Prep @ Thurgood Marshall School 4621 Canal St. 4 9 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 11 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 14 Engine House #18 778 Harrison Ave. 4 15 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 17 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 17A Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 18 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 20 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 21 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 22 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 4 23 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 5 1 Homer A.Plessy Community School 721 St. Philip St. (Formerly McDonogh #15 School) 5 2 Homer A.Plessy Community School 721 St. Philip St. (Formerly McDonogh #15 School) 5 3 Homer A.Plessy Community School 721 St. Philip St. (Formerly McDonogh #15 School) 5 5 Holy Faith Temple Baptist Church 1325 Gov. Nicholls St. 5 7 Phillis Wheatley Community School 2300 Dumaine St. 5 8 Phillis Wheatley Community School 2300 Dumaine St. 5 9 Warren Easton School 3019 Canal St. 5 10 Warren Easton School 3019 Canal St. 5 11 Warren Easton School 3019 Canal St. 5 12 Engine House #35 964 N. Carrollton Ave. 5 13 Engine House #35 964 N. Carrollton Ave. 5 15 Success Prep @ Thurgood Marshall School 4621 Canal St. 5 16 Success Prep @ Thurgood Marshall School 4621 Canal St. 5 17 Lake Vista United Methodist Church 6645 Spanish Fort Blvd. 5 18 Lake Vista United Methodist Church 6645 Spanish Fort Blvd. 6 1 Homer A.Plessy Community School 721 St. Philip St. (Formerly McDonogh #15 School) 6 2 N. Rampart Community Ctr. 1130 N. Rampart St. 6 4 Joseph Craig Elementrary School 1423 St.Philip St. 6 6 St. Peter Claver Church UJIMA Fern Brady Center 1019 N. Prieur St. 6 7 St. Luke’s Episcopal Church(Gaudet Hall) 1222 N. Dorgenois St. 6 8 New Orleans Career Center @ McDonogh #28 site 2733 Esplanade Ave. 6 9 New Orleans Career Center @ McDonogh #28 site 2733 Esplanade Ave. 7 1 Engine House #9 449 Esplanade Ave. 7 2 Engine House #9 449 Esplanade Ave. 7 4 Morris Jeff Community School @ Joseph S. Clark site 1301 N. Derbigny St. 7 5 Morris Jeff Community School @ Joseph S. Clark site 1301 N. Derbigny St. 7 6 Morris Jeff Community School @ Joseph S. Clark site 1301 N. Derbigny St. 7 7 Engine House #27 2118 Elysian Fields Ave. 7 8 Engine House #27 2118 Elysian Fields Ave. 7 9A Engine House #27 2118 Elysian Fields Ave. 7 10 Engine House #27 2118 Elysian Fields Ave. 7 11 Corpus Christi-Epiphany Resource Center 2022 St. Bernard Ave. 7 12 New Orleans Career Center @ McDonogh #28 site 2733 Esplanade Ave. 7 13 St. Leo the Great School 2949 St. Bernard Ave. (Annex) 7 14 St. Luke’s Episcopal Church(Gaudet Hall) 1222 N. Dorgenois St. 7 15 St. Luke’s Episcopal Church(Gaudet Hall) 1222 N. Dorgenois St. 7 16 St. Leo the Great School 2949 St. Bernard Ave. (Annex) 7 17 New Orleans Career Center @ McDonogh #28 site 2733 Esplanade Ave. 7 18 Langston Hughes 3519 Trafalgar St. 7 19 Langston Hughes 3519 Trafalgar St. 7 20 Engine House #27 2118 Elysian Fields Ave. 7 21 St. Leo the Great School 2949 St. Bernard Ave. (Annex) 7 23 New Orleans Public Library 3001 Gentilly Blvd. 7 24 New Orleans Public Library 3001 Gentilly Blvd. 7 25 Beacon Light International Baptist Church 1937 Mirabeau Ave. 7 25A Beacon Light International Baptist Church 1937 Mirabeau Ave. 7 26 New Orleans Public Library 3001 Gentilly Blvd. 7 27 Asia Baptist Church 1400 Sere St. 7 27B Asia Baptist Church 1400 Sere St. 7 28 Pentecost Baptist Church 1510 Harrison Ave. 7 28A John F. Kennedy High School 6026 Paris Ave. 7 29 John F. Kennedy High School 6026 Paris Ave. 7 30 John F. Kennedy High School 6026 Paris Ave. 7 32 John F. Kennedy High School 6026 Paris Ave. 7 33 John F. Kennedy High School 6026 Paris Ave. 7 35 Benjamin Franklin High School 2001 Leon C. Simon Dr. 7 37 Benjamin Franklin High School 2001 Leon C. Simon Dr. 7 37A Benjamin Franklin High School 2001 Leon C. Simon Dr. 7 40 John F. Kennedy High School 6026 Paris Ave. 7 41 Private Residence (Cartier) 6327 Cartier Dr. 7 42 John F. Kennedy High School 6026 Paris Ave. 8 1 St. Paul Lutheran Church 2624 Burgundy St. 8 2 St. Paul Lutheran Church 2624 Burgundy St. 8 4 St. Paul Lutheran Church 2624 Burgundy St. 8 6 St. Roch Community Church 1738 St. Roch Ave. 8 7 Shiloh Christan Fellowship Church 2441 N. Claiborne Ave. 8 8 Abundant Life Baptist Church 1800 Arts St. 8 9 Abundant Life Baptist Church 1800 Arts St. 8 12 Abundant Life Tabernacle Church 1701 Franklin Ave. 8 13 Mary McLeod BethuneElementary School 2401 Humanity St. @ Stuart Bradley Building 8 14 Mary McLeod BethuneElementary School 2401 Humanity St. @ Stuart Bradley Building 8 15 Mary McLeod BethuneElementary School 2401 Humanity St. @ Stuart Bradley Building 8 19 Milne Rec Center 5420 Franklin Ave. 8 20 Milne Rec Center 5420 Franklin Ave. 8 21 Milne Rec Center 5420 Franklin Ave. 8 22 Milne Rec Center 5420 Franklin Ave. 8 23 Milne Rec Center 5420 Franklin Ave. 8 24 Milne Rec Center 5420 Franklin Ave. 8 25 Engine House #12 5600 Franklin Ave. 8 26 Benjamin Franklin High School 2001 Leon C. Simon Dr. 8 27 Benjamin Franklin High School 2001 Leon C. Simon Dr. 8 28 Benjamin Franklin High School 2001 Leon C. Simon Dr. 8 30 Benjamin Franklin High School 2001 Leon C. Simon Dr. 9 1 St. David Catholic Church Parish Hall 5617 St. Claude Ave.(enter on Lamanche St.) 9 3 Dr. Martin Luther King Charter School 1617 Caffin Ave. 9 4 St. David Catholic Church Parish Hall 5617 St. Claude Ave.(enter on Lamanche St.) 9 5 Dr. Martin Luther King Charter School 1617 Caffin Ave. 9 6 Dr. Martin Luther King Charter School 1617 Caffin Ave. 9 7 St. David Catholic Church Parish Hall 5617 St. Claude Ave.(enter on Lamanche St.) 9 8 St. David Catholic Church Parish Hall 5617 St. Claude Ave.(enter on Lamanche St.) 9 9 Engine House #24 1042 Poland Ave. 9 10 Stallings Recreation Center 4300 St. Claude Ave. 9 11 Stallings Recreation Center 4300 St. Claude Ave. 9 12 Engine House #24 1042 Poland Ave. 9 13 St. Paul Lutheran Church 2624 Burgundy St. 9 14 Stallings Recreation Center 4300 St. Claude Ave. 9 15 Blessed Seelos (Parish Hall) 3024 Burgundy St. 9 16 Stallings Recreation Center 4300 St. Claude Ave. 9 17 Stallings Recreation Center 4300 St. Claude Ave. 9 19 St. Paul Lutheran Church 2624 Burgundy St. 9 21 Greater Mount Carmel Baptist Church 3721 N. Claiborne Ave. (entrance at 1614 Pauline St.) 9 23 Greater Mount Carmel Baptist Church 3721 N. Claiborne Ave. (entrance at 1614 Pauline St.) 9 25 Greater Evergreen Baptist Church 2243 Clouet St. 9 26 St. Mary of the Angels 2225 Congress St. (enter on N. Tonti St.) 9 28 Mt. Kingdom Missionary Baptist Church 3756 Louisa St. 9 28C Mt. Kingdom Missionary Baptist Church 3756 Louisa St. 9 29 Mt. Kingdom Missionary Baptist Church 3756 Louisa St. 9 30 N. O. Baptist Theological Seminary 3939 Gentilly Blvd. 9 30A N. O. Baptist Theological Seminary 3939 Gentilly Blvd. 9 31 N. O. Baptist Theological Seminary 3939 Gentilly Blvd. 9 31A N. O. Baptist Theological Seminary 3939 Gentilly Blvd. 9 31B N. O. Baptist Theological Seminary 3939 Gentilly Blvd. 9 31D N. O. Baptist Theological Seminary 3939 Gentilly Blvd. 9 32 Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 33 Engine House #4 6900 Downman Rd. 9 34A Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 35 Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 35A Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 36 Apostolic Outreach Church 8358 Lakeforest Blvd. 9 36B Apostolic Outreach Church 8358 Lakeforest Blvd. 9 37 Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 38 Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 38A Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 39 Resurrection of Our Lord 4861 Rosalia Dr. 9 39B Suburban Baptist Church Education Center 4521 Schindler Dr. (enter on Chef Menteur) 9 40 Suburban Baptist Church Education Center 4521 Schindler Dr. (enter on Chef Menteur) 9 40A Einstein Charter School @ Sherwood Forest 4801 Maid Marion Dr. 9 40C Einstein Charter School @ Sherwood Forest 4801 Maid Marion Dr. 9 41 Sarah T. Reed High School 5316 Michoud Blvd. 9 41A Sarah T. Reed High School 5316 Michoud Blvd. 9 41B Mary Queen of Vietnam Church 5069 Willowbrook Dr. 9 41C Engine House #37 13400 Chef Menteur Hwy. 9 41D Sarah T. Reed High School 5316 Michoud Blvd. 9 42 Engine House #4 6900 Downman Rd. 9 42C Mildred Osborne School 6701 Curran Blvd. 9 43A Mildred Osborne School 6701 Curran Blvd. 9 43B Apostolic Outreach Church 8358 Lakeforest Blvd. 9 43C St. Maria Goretti Church 7300 Crowder Blvd. 9 43E Household of Faith Church 9300 I-10 Service Rd. 9 43F Mildred Osborne School 6701 Curran Blvd. 9 43G St. Maria Goretti Church 7300 Crowder Blvd. 9 43H Household of Faith Church 9300 I-10 Service Rd. 9 43I Mildred Osborne School 6701 Curran Blvd. 9 43J St. Maria Goretti Church 7300 Crowder Blvd. 9 43K St. Maria Goretti Church 7300 Crowder Blvd. 9 43L St. Maria Goretti Church 7300 Crowder Blvd. 9 43M Household of Faith Church 9300 I-10 Service Rd. 9 43N Household of Faith Church 9300 I-10 Service Rd. 9 44 Household of Faith Church 9300 I-10 Service Rd. 9 44A Dolores T. Aaron Academy 10200 Curran Blvd. 9 44B Dolores T. Aaron Academy 10200 Curran Blvd. 9 44D Dolores T. Aaron Academy 10200 Curran Blvd. 9 44E Dolores T. Aaron Academy 10200 Curran Blvd. 9 44F New Home Family Worship Ctr. 13800 Hayne Blvd. 9 44G Engine House #10 14069 Morrison Rd. 9 44I Einstein Charter School @ Sherwood Forest 4801 Maid Marion Dr. 9 44J Dolores T. Aaron Academy 10200 Curran Blvd. 9 44L Household of Faith Church 9300 I-10 Service Rd. 9 44M Household of Faith Church 9300 I-10 Service Rd. 9 44N Engine House #10 14069 Morrison Rd. 9 44O New Home Family Worship Ctr. 13800 Hayne Blvd. 9 44P Fannie C. Williams Charter School 11755 Dwyer Rd. 9 44Q Fannie C. Williams Charter School 11755 Dwyer Rd. 9 45 Engine House #31 4300 Alba Rd. 9 45A Engine House #31 4300 Alba Rd. 10 3 Renew Sci Tech Academy @ Laurel site 820 Jackson Ave. 10 6 Renew Sci Tech Academy @ Laurel site 820 Jackson Ave. 10 7 Renew Sci Tech Academy @ Laurel site 820 Jackson Ave. 10 8 Renew Sci Tech Academy @ Laurel site 820 Jackson Ave. 10 9 Renew Sci Tech Academy @ Laurel site 820 Jackson Ave. 10 11 Dryades YMCA 2220 Oretha Castle Haley Blvd. 10 12 Dryades YMCA 2220 Oretha Castle Haley Blvd. 10 13 Dryades YMCA 2220 Oretha Castle Haley Blvd. 10 14 Dryades YMCA 2220 Oretha Castle Haley Blvd. 11 2 Engine House #1,Task Force #5 2920 Magazine St. 11 3 Renew Sci Tech Academy @ Laurel site 820 Jackson Ave. 11 4 Engine House #1,Task Force #5 2920 Magazine St. 11 5 Engine House #1,Task Force #5 2920 Magazine St. 11 8 Engine House #1,Task Force #5 2920 Magazine St. 11 9 Engine House #1,Task Force #5 2920 Magazine St. 11 10 N.O. Speech & Hearing Ctr. 1636 Toledano St. 11 11 Bethlehem Lutheran Church 1823 Washington Ave. 11 12 New Zion Baptist Church 2319 Third St. 11 13 New Zion Baptist Church 2319 Third St. 11 14 New Zion Baptist Church 2319 Third St. 11 17 Walter L. Cohen High School @ Edgar Harney site 2503 Willow St. 12 1 Arthur Ashe Charter School 3649 Laurel St. (Formerly Agnes L. Bauduit School) 12 2 Arthur Ashe Charter School 3649 Laurel St. (Formerly Agnes L. Bauduit School) 12 3 Austerlitz Street Baptist Church 819 Austerlitz St. 12 4 Audubon Charter School 1111 Milan St. French & Montessori (Upper School) 12 5 Austerlitz Street Baptist Church 819 Austerlitz St. 12 6 Audubon Charter School 1111 Milan St. French & Montessori (Upper School) 12 7 Audubon Charter School 1111 Milan St. French & Montessori (Upper School) 12 8 Audubon Charter School 1111 Milan St. French & Montessori (Upper School) 12 9 Lawrence D. Crocker College Prep 2301 Marengo St. 12 10 Lawrence D. Crocker College Prep 2301 Marengo St. 12 11 Lawrence D. Crocker College Prep 2301 Marengo St. 12 12 Audubon Charter School 1111 Milan St. French & Montessori (Upper School) 12 13 Lawrence D. Crocker College Prep 2301 Marengo St. 12 14 Lawrence D. Crocker College Prep 2301 Marengo St. 12 16 Lawrence D. Crocker College Prep 2301 Marengo St. 12 17 Eleanor McMain High School 5712 S. Claiborne Ave. 12 19 Eleanor McMain High School 5712 S. Claiborne Ave. 13 1 Former 2nd District Police Station 4317 Magazine St. 13 2 Former 2nd District Police Station 4317 Magazine St. 13 3 Former 2nd District Police Station 4317 Magazine St. 13 4 Former 2nd District Police Station 4317 Magazine St. 13 5 Former 2nd District Police Station 4317 Magazine St. 13 6 Former 2nd District Police Station 4317 Magazine St. 13 7 Sophie B. Wright Charter School 1426 Napoleon Ave. 13 8 Milton Latter Library 5120 St Charles Ave. 13 9 Isidore Newman School(Oreck Building) 5320 Loyola St. 13 10 Isidore Newman School(Oreck Building) 5320 Loyola St. 13 11 Samuel Green Middle School 2319 Valence St. 13 12 Isidore Newman School(Oreck Building) 5320 Loyola St. 13 13 Isidore Newman School(Oreck Building) 5320 Loyola St. 13 14 Isidore Newman School(Oreck Building) 5320 Loyola St. 13 15 Eleanor McMain High School 5712 S. Claiborne Ave. 13 16 Eleanor McMain High School 5712 S. Claiborne Ave. 14 1 Benjamin Franklin Elementary School 1116 Jefferson Ave. 14 2 Lycée Francais De La Nouvelle-Orléans 5951 Patton St. 14 3 Lycée Francais De La Nouvelle-Orléans 5951 Patton St. 14 4 Lycée Francais De La Nouvelle-Orléans 5951 Patton St. 14 5 Benjamin Franklin Elementary School 1116 Jefferson Ave. 14 6 Benjamin Franklin Elementary School 1116 Jefferson Ave. 14 7 St. Charles Ave. Presbyterian Church 1545 State St. 14 8 Benjamin Franklin Elementary School 1116 Jefferson Ave. 14 9 Benjamin Franklin Elementary School 1116 Jefferson Ave. 14 10 Audubon Charter Lower School 428 Broadway 14 11 Audubon Charter Lower School 428 Broadway 14 12 Robert M. Lusher School 7315 Willow St. 14 13A N.O. Math & Science High School 5625 Loyola Ave. 14 14 N.O. Math & Science High School 5625 Loyola Ave. 14 15 N.O. Math & Science High School 5625 Loyola Ave. 14 16 N.O. Math & Science High School 5625 Loyola Ave. 14 17 Eleanor McMain High School 5712 S. Claiborne Ave. 14 18A Robert M. Lusher School 7315 Willow St. 14 19 Robert M. Lusher School 7315 Willow St. 14 20 Eleanor McMain High School 5712 S. Claiborne Ave. 14 21 St. Rita’s School( enter on Pine St. or Lowerline St.) 65 Fontainebleau Drive 14 23 Eleanor McMain High School 5712 S. Claiborne Ave. 14 24A St. Rita’s School( enter on Pine St. or Lowerline St.) 65 Fontainebleau Drive 14 25 St. Rita’s School( enter on Pine St. or Lowerline St.) 65 Fontainebleau Drive 14 26 Xavier University of Louisiana Convocation Center 7900 Stroelitz St. 15 1 Algiers Courthouse 225 Morgan St. 15 2 Algiers Courthouse 225 Morgan St. 15 3 Algiers Courthouse 225 Morgan St. 15 5 Central Fire Station 425 Opelousas Ave. 15 6 Algiers Courthouse 225 Morgan St. 15 8 Arthur Monday M.S.C. 1111 Newton St. 15 9 Arthur Monday M.S.C. 1111 Newton St. 15 10 L.B. Landry – O.P. Walker College 1200 L.B. Landry Ave. and Career Preparatory High School 15 11 Rosenwald Collegiate Academy @ Fischer Building 1801 L.B. Landry Ave. 15 12 Martin Behrman Charter @ O. Perry Walker Building 2832 Gen. Meyer Ave. 15 12A Martin Behrman Charter @ O. Perry Walker Building 2832 Gen. Meyer Ave. 15 13 Martin Behrman Charter @ O. Perry Walker Building 2832 Gen. Meyer Ave. 15 13A Pearlie H. Elloie Head Start Center 3029 Wall Blvd. 15 13B Pearlie H. Elloie Head Start Center 3029 Wall Blvd. 15 14 Berean Bible Church 3712 Herschel St. 15 14A Connect Church Fellowship Hall 1110 Kabel Dr. (enter on Hyman Pl.) 15 14B Connect Church Fellowship Hall 1110 Kabel Dr. (enter on Hyman Pl.) 15 14C Alice M. Harte Elementary (enter on Eton) 5300 Berkley Dr. 15 14D Connect Church Fellowship Hall 1110 Kabel Dr. (enter on Hyman Pl.) 15 14E Berean Bible Church 3712 Herschel St. 15 14F Berean Bible Church 3712 Herschel St. 15 14G Algiers Regional Library 3014 Holiday Dr. 15 15 Engine House #33 3340 Gen. Meyer Ave. 15 15A Engine House #33 3340 Gen. Meyer Ave. 15 15B Connect Church Fellowship Hall 1110 Kabel Dr. (enter on Hyman Pl.) 15 16 Cut-Off Community Ctr. 6600 Belgrade St. 15 17 Connect Church Fellowship Hall 1110 Kabel Dr. (enter on Hyman Pl.) 15 17A Connect Church Fellowship Hall 1110 Kabel Dr. (enter on Hyman Pl.) 15 17B Alice M. Harte Elementary (enter on Eton) 5300 Berkley Dr. 15 18 Alice M. Harte Elementary (enter on Eton) 5300 Berkley Dr. 15 18A Alice M. Harte Elementary (enter on Eton) 5300 Berkley Dr. 15 18B Engine House #17 4115 Woodland Hwy. 15 18C Engine House #17 4115 Woodland Hwy. 15 18D Dwight Eisenhower School 3700 Tall Pines Dr. 15 18E Private Residence #1 Park Timbers Dr. 15 18F Dwight Eisenhower School 3700 Tall Pines Dr. 15 19 Cut-Off Community Ctr. 6600 Belgrade St. 15 19A Bo-De-Temple 4386 Lincoln St. 15 19B Cut-Off Community Ctr. 6600 Belgrade St. 15 19C Cut-Off Community Ctr. 6600 Belgrade St. 16 1 Audubon Charter Lower School 428 Broadway 16 1A Audubon Charter Lower School 428 Broadway 16 2 St. Joan of Arc School 919 Cambronne St. 16 3 Robert M. Lusher School 7315 Willow St. 16 4 Robert M. Lusher School 7315 Willow St. 16 5 Central St. Matthew United Church of Christ 1333 S. Carrollton Ave. 16 6 Central St. Matthew United Church of Christ 1333 S. Carrollton Ave. 16 7 St. Rita’s School( enter on Pine St. or Lowerline St.) 65 Fontainebleau Drive 16 8 St. Rita’s School( enter on Pine St. or Lowerline St.) 65 Fontainebleau Drive 16 9 St. Rita’s School( enter on Pine St. or Lowerline St.) 65 Fontainebleau Drive 17 1 St. Joan of Arc School 919 Cambronne St. 17 2 Mater Dolorosa Parish House 1225 Dublin St. 17 3 Mater Dolorosa Parish House 1225 Dublin St. 17 4 Mater Dolorosa Parish House 1225 Dublin St. 17 5 Community Commitment Education Center 8540 Spruce St. 17 6 Community Commitment Education Center 8540 Spruce St. 17 7 Community Commitment Education Center 8540 Spruce St. 17 8 Engine House #25 2430 S. Carrollton Ave. 17 9 Xavier University of Louisiana Convocation Center 7900 Stroelitz St. 17 10 Incarnate Word Head Start 8326 Apricot St. 17 11 Paul L. Dunbar Elementary School 9330 Forshey St. 17 12 Incarnate Word Head Start 8326 Apricot St. 17 13 Paul L. Dunbar Elementary School 9330 Forshey St. 17 13A Paul L. Dunbar Elementary School 9330 Forshey St. 17 14 Paul L. Dunbar Elementary School 9330 Forshey St. 17 15 International School of Louisiana Dixon Campus 4040 Eagle St. 17 16 International School of Louisiana Dixon Campus 4040 Eagle St. 17 17 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 17 18 Lakeview Christian Ctr. 5885 Fleur De Lis Dr. 17 18A Lakeview Christian Ctr. 5885 Fleur De Lis Dr. 17 19 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.) 17 20 Edward Hynes Charter School Gym 990 Harrison Ave. (enter on French St.)