|Parish Name
|Customers Affected
|JEFFERSON (L)
|11,151
|ST. JAMES (L)
|2,193
|ST. JOHN THE BAPTIST (L)
|1,846
|ST. CHARLES (L)
|1,684
|TANGIPAHOA (L)
|1,678
|E. BATON ROUGE (L)
|1,535
|TERREBONNE (L)
|1,332
|ASCENSION (L)
|1,054
|IBERVILLE (L)
|966
|LIVINGSTON (L)
|589
|ST. HELENA (L)
|514
|LAFOURCHE (L)
|383
|ORLEANS (L)
|254
|ACADIA (L)
|75
|TENSAS (L)
|67
|ST. BERNARD (L)
|36
|E. CARROLL (L)
|23
|ST. MARTIN (L)
|22
|ASSUMPTION (L)
|6
|CALCASIEU (L)
|3
|PLAQUEMINES (L)
|3
|RICHLAND (L)
|2
|ST. LANDRY (L)
|2
|ST. TAMMANY (L)
|2
|E. FELICIANA (L)
|1
|MOREHOUSE (L)
|1
|OUACHITA (L)
|1
|POINTE COUPEE (L)
|1
|W. CARROLL (L)
|1
|W. FELICIANA (L)
|1
|WASHINGTON (L)
|1
Entergy: More than 11,000 without power in Jefferson Parish as of 3pm
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