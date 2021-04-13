Entergy: More than 11,000 without power in Jefferson Parish as of 3pm

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Entergy Power outages 3 pm

Parish NameCustomers Affected
JEFFERSON (L)11,151
ST. JAMES (L)2,193
ST. JOHN THE BAPTIST (L)1,846
ST. CHARLES (L)1,684
TANGIPAHOA (L)1,678
E. BATON ROUGE (L)1,535
TERREBONNE (L)1,332
ASCENSION (L)1,054
IBERVILLE (L)966
LIVINGSTON (L)589
ST. HELENA (L)514
LAFOURCHE (L)383
ORLEANS (L)254
ACADIA (L)75
TENSAS (L)67
ST. BERNARD (L)36
E. CARROLL (L)23
ST. MARTIN (L)22
ASSUMPTION (L)6
CALCASIEU (L)3
PLAQUEMINES (L)3
RICHLAND (L)2
ST. LANDRY (L)2
ST. TAMMANY (L)2
E. FELICIANA (L)1
MOREHOUSE (L)1
OUACHITA (L)1
POINTE COUPEE (L)1
W. CARROLL (L)1
W. FELICIANA (L)1
WASHINGTON (L)1

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New Orleans 7 Day & Hourly Forecast

7 Day Forecast

Tuesday

71° / 67°
Thunderstorms
Thunderstorms 100% 71° 67°

Wednesday

76° / 68°
Thunderstorms
Thunderstorms 78% 76° 68°

Thursday

74° / 62°
Thunderstorms
Thunderstorms 89% 74° 62°

Friday

70° / 67°
Thunderstorms
Thunderstorms 68% 70° 67°

Saturday

74° / 59°
Scattered Thunderstorms
Scattered Thunderstorms 42% 74° 59°

Sunday

69° / 59°
PM Showers
PM Showers 31% 69° 59°

Monday

72° / 60°
Partly Cloudy
Partly Cloudy 22% 72° 60°

Humidity

Hourly Forecast

67°

3 PM
Thunderstorms
100%
67°

66°

4 PM
Thunderstorms
93%
66°

65°

5 PM
Thunderstorms
95%
65°

70°

6 PM
Thunderstorms
86%
70°

71°

7 PM
Scattered Thunderstorms
59%
71°

69°

8 PM
Cloudy
24%
69°

68°

9 PM
Cloudy
19%
68°

70°

10 PM
Scattered Thunderstorms
40%
70°

70°

11 PM
Scattered Thunderstorms
40%
70°

70°

12 AM
Scattered Thunderstorms
42%
70°

69°

1 AM
Scattered Thunderstorms
37%
69°

69°

2 AM
Partly Cloudy
24%
69°

69°

3 AM
Isolated Thunderstorms
31%
69°

70°

4 AM
Scattered Thunderstorms
35%
70°

70°

5 AM
Scattered Thunderstorms
39%
70°

69°

6 AM
Scattered Thunderstorms
35%
69°

69°

7 AM
Scattered Thunderstorms
43%
69°

70°

8 AM
Scattered Thunderstorms
44%
70°

71°

9 AM
Thunderstorms
69%
71°

71°

10 AM
Thunderstorms
78%
71°

72°

11 AM
Scattered Thunderstorms
49%
72°

75°

12 PM
Thunderstorms
64%
75°

75°

1 PM
Thunderstorms
69%
75°

75°

2 PM
Thunderstorms
68%
75°

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