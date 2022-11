NEW ORLEANS (WGNO) — De La Salle advanced to the state quarterfinals with a 53-7 victory over Vandebilt Catholic.

Follow us on social media! Facebook Twitter Instagram TikTok WGNO Sports @WGNOSports @WGNOSports @WGNOSports @WGNOSports Friday Night Football @FNFwgno @FNFwgno