The Saints are four point underdogs Thursday night at the Los Angeles Rams. Saints quarterback Derek Carr, who has thrown 5 TD passes in the last 2 games, previews the matchup

Here’s the Saints Tuesday injury report:

DE Isaiah Foskey Quadricep DNP DNP

S Lonnie Johnson Jr. Knee DNP DNP

RB Kendre Miller Ankle DNP LP

WR Chris Olave Ankle DNP LP

T Ryan Ramczyk Knee DNP DNP

DE Cameron Jordan Ankle LP LP

DE Carl Granderson Shoulder LP LP

DE Payton Turner* Toe LP LP