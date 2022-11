NEW ORLEANS (WGNO) — See highlights of Friday (Nov. 18) night’s matchup between Archbishop Rummel and Catholic Baton Rouge featured on WGNO’s Friday Night Football or in the WGNO Media Player above.

Follow us on social media! Facebook Twitter Instagram TikTok WGNO Sports @WGNOSports @WGNOSports @WGNOSports @WGNOSports Friday Night Football @FNFwgno @FNFwgno