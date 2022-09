WHO DAT! Today the Saints kick off the regular season against long-time rival Atlanta Falcons. Can’t make it to the game? See live updates, scores, and commentary below!

TEAM TIME/QUARTER SCORE New Orleans Saints 12:12 2Q 7 Atlanta Falcons 10

Follow us on social media! Facebook Twitter Instagram TikTok WGNO Sports @WGNOSports @WGNOSports @WGNOSports @WGNOSports Friday Night Football @FNFwgno @FNFwgno

LIVE UPDATES