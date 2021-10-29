Gallery: Top Taco 2021 brings the fiesta to Lafreniere Park

METAIRIE, La. (WGNO) — What some would call “a culinary extravaganza,” was back with live music, margaritas, and tacos! The 2021 Top Taco kicked off on Thursday, October 28 at 6 p.m. at Lafreniere Park in Jefferson Parish.
Participants and got to try the most creative and most traditional tacos and cocktails from multiple restaurants around the city.
2021 COMPETING RESTAURANTS
ASIAN OUTDOOR KITCHEN • AVO TACO • BAR TONIQUE • CASA BORREGA • LA COCINITA • CROW & PITCHER • CRAWFISH KING SEAFOOD & BBQ • EL CUCUY • EL PASO MEXICAN GRILL • ESPIRITU • THE FILLMORE • HABANEROS • THE HANGER • HOTEL FONTENOT’S PEACOCK ROOM • HOWLIN’ WOLF • JOHNNY SANCHEZ • THE JOINT • JUSTINE • LIBERACION NOLA • LOS JEFES • LAS MORRITAS TAQUERIA • LULA RESTAURANT DISTILLERY • MR. TEQUILA • NOLA CAYE • NOLA CRAWFISH KING SEAFOOD & BBQ • PALM&PINE • PARLAY’S W/BILLY WRIGHT’S MANUEL’S STYLE TAMALES • PEDRO’S TACO & TEQUILA BAR • THE RENDON INN • SECRET BIRRIA • SHENANIGAN’S • THE SMOKING OYSTER • SOUTHERN’S • TABLE AND TAP • TACOS DEL CARTEL • TACOS PARA LA VIDA • TAQUERIA LA LUCHA • TCHOUP TCHOUP • TCHEFUNCTES • TRENASSE • VELVET CACTUS
2021 PARTICIPATING SPIRITS