Gallery: Top Taco 2021 brings the fiesta to Lafreniere Park

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The 2021 Top Taco kicked off on Thursday, October 28 at 6 p.m. at Lafreniere Park in Jefferson Parish.

METAIRIE, La. (WGNO) — What some would call “a culinary extravaganza,” was back with live music, margaritas, and tacos! The 2021 Top Taco kicked off on Thursday, October 28 at 6 p.m. at Lafreniere Park in Jefferson Parish.

Participants and got to try the most creative and most traditional tacos and cocktails from multiple restaurants around the city.

  • The 2021 Top Taco kicked off on Thursday, October 28 at 6 p.m. at Lafreniere Park in Jefferson Parish.
  • The 2021 Top Taco kicked off on Thursday, October 28 at 6 p.m. at Lafreniere Park in Jefferson Parish.
  • The 2021 Top Taco kicked off on Thursday, October 28 at 6 p.m. at Lafreniere Park in Jefferson Parish.
  • The 2021 Top Taco kicked off on Thursday, October 28 at 6 p.m. at Lafreniere Park in Jefferson Parish.
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2021 COMPETING RESTAURANTS

ASIAN OUTDOOR KITCHEN • AVO TACO • BAR TONIQUE • CASA BORREGA • LA COCINITA • CROW & PITCHER • CRAWFISH KING SEAFOOD & BBQ • EL CUCUY • EL PASO MEXICAN GRILL • ESPIRITU • THE FILLMORE • HABANEROS • THE HANGER • HOTEL FONTENOT’S PEACOCK ROOM • HOWLIN’ WOLF • JOHNNY SANCHEZ • THE JOINT • JUSTINE • LIBERACION NOLA • LOS JEFES • LAS MORRITAS TAQUERIA • LULA RESTAURANT DISTILLERY • MR. TEQUILA • NOLA CAYE • NOLA CRAWFISH KING SEAFOOD & BBQ • PALM&PINE • PARLAY’S W/BILLY WRIGHT’S MANUEL’S STYLE TAMALES • PEDRO’S TACO & TEQUILA BAR • THE RENDON INN • SECRET BIRRIA • SHENANIGAN’S • THE SMOKING OYSTER • SOUTHERN’S • TABLE AND TAP • TACOS DEL CARTEL • TACOS PARA LA VIDA • TAQUERIA LA LUCHA • TCHOUP TCHOUP • TCHEFUNCTES • TRENASSE • VELVET CACTUS

2021 PARTICIPATING SPIRITS

1800 TEQUILA • AVIÓN • BABE WINE • BIG EASY BUCHA • EL BUHO • CASAMIGOS • CAZADORES • CENOTE • CORONA SELTZER • CORRALEJO • CUERVO TRADICIONAL • DON JULIO • GHOST TEQUILA • GRAN CENTENARIO • HERRADURA • HORNITOS • HUSSONG’S • EL JIMADOR • HAPPY RAPTOR DISTILLING • MAESTRO DOBEL • MILAGRO • MODELO ESPECIAL • OLMECA ALTOS • PATRÓN • PATRÓN CITRONGE • TEREMANA • EL TESORO • TRES AGAVES • TRES GENERACIONES • VILLA ONE • WHO DAT SPIRITS

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