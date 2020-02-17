2020 BUKU Music + Art Project: Lineup by day

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NEW ORLEANS – Time to get excited. Just one month out from the 9th annual BUKU Music + Art Project.

After back-to-back sold-out events, the two-day festival will return to the iconic Mardi Gras World on March 20 and 21, 2020.

Purchase general and VIP tickets, as well as travel packages here.

See the full schedule by day below.

FRIDAY

SATURDAY

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