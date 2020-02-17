2020 BUKU Music + Art Project: Lineup by day

NEW ORLEANS – Time to get excited. Just one month out from the 9th annual BUKU Music + Art Project.
After back-to-back sold-out events, the two-day festival will return to the iconic Mardi Gras World on March 20 and 21, 2020.
Purchase general and VIP tickets, as well as travel packages here.
See the full schedule by day below.
FRIDAY
- 100 GECS
- $UICIDEBOY$
- ALISON WONDERLAND
- BLANKE b2b LICK
- BOUFFANT BOUFFANT
- CHANNEL TRES
- CHARLI XCX
- CHRIS LAKE
- DAILY BREAD b2b ARTIFAKTS
- DJ HEELTURN
- FLATBUSH ZOMBIES
- FLUME
- GØ PNIK
- GLASS ANIMALS
- GOLDLINK
- I_O
- J. WORRA
- LUCKY DAYE
- MALIK NINETY FIVE
- MHADI G
- MIJA: LIVE
- MR. CARMACK
- OHSO: BOUNCE DAT
- RAISE THE DEATH TOLL
- RODDY RICCH
- SPACE JESUS
- STONE COLD JZZLE
- SVDDEN DEATH: VOYD
- TAKING BACK SUNDAY
- THE TRIFINITY
- TREETY
- TROYBOI
- TSHA
- YOUNG M.A
SATURDAY
- ARI LENNOX
- CASHMERE CAT
- CLOZEE
- DANCE GAVIN DANCE
- DOM DOLLA
- DOMINIC FIKE
- DON TOLIVER
- ELI & FUR
- GRAMATIK
- ILLENIUM
- JPEGMAFIA
- KAASH PAIGE
- KAYTRANADA
- KAYZO: UNLEASHED
- KOMPANY B2B CALCIUM
- KOTA THE FRIEND
- LADY LAVENDER b2b EDGAR ALLAN PO’ BOY
- LSDREAM
- LUCII
- MEGAN THEE STALLION
- P-TAB
- PLUKO
- PUSSY RIOT
- RUN THE JEWELS
- SUBTRONICS
- TRIGEM b2b MESO
- TURNSTILE
- TVBOO
- TYLER, THE CREATOR
- UPBEAT ACADEMY
- VIDEO AGE