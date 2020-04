List of Coronavirus cases and deaths by parish

BATON ROUGE – On Monday, the Louisiana Department of Health (LDH) announced that 14,867 COVID-19 cases have been confirmed in the state.

There have been 512 deaths statewide.

Of the state’s 64 parishes, 61 have confirmed cases.

LDH released the following list of coronavirus cases by parish:

Orleans – 4,565 case(s) | 171 death(s) | 1,773 state tests | 16,706 commercial tests

Jefferson – 3,530 case(s) | 121 death(s) | 702 state tests | 3,174 commercial tests

East Baton Rouge – 816 case(s) | 25 death(s) | 346 state tests | 4,509 commercial tests

Caddo – 711 case(s) | 21 death(s) | 136 state tests | 11,946 commercial tests

St. Tammany – 637 case(s) | 17 death(s) | 159 state tests | 2,753 commercial tests

St. John the Baptist – 366 case(s) | 24 death(s) | 4 state tests | 187 commercial tests

Ascension – 347 case(s) | 11 death(s) | 27 state tests | 1,479 commercial tests

Lafourche – 305 case(s) | 7 death(s) | 209 state tests | 1,271 commercial tests

St. Charles – 285 case(s) | 15 death(s) | 1 state tests | 109 commercial tests

St. Bernard – 267 case(s) | 8 death(s) | 5 state tests | 227 commercial tests

Lafayette – 260 case(s) | 6 death(s) | 84 state tests | 6,369 commercial tests

Ouachita – 230 case(s) | 1 death(s) | 142 state tests | 2,429 commercial tests

Tangipahoa – 186 case(s) | 2 death(s) | 6 state tests | 625 commercial tests

Terrebonne – 182 case(s) | 7 death(s) | 78 state tests | 575 commercial tests

St. James – 167 case(s) | 6 death(s) | 78 state tests | 159 commercial tests

Calcasieu – 159 case(s) | 3 death(s) | 87 state tests | 2,622 commercial tests

Bossier – 139 case(s) | 3 death(s) | 30 state tests | 1,609 commercial tests

Iberville – 136 case(s) | 6 death(s) | 3 state tests | 243 commercial tests

Rapides – 110 case(s) | 4 death(s) | 87 state tests | 1,045 commercial tests

Plaquemines – 100 case(s) | 6 death(s) | 2 state tests | 46 commercial tests

Washington – 92 case(s) | 2 death(s) | 57 state tests | 244 commercial tests

St. Martin – 90 case(s) | 4 death(s) | 4 state tests | 122 commercial tests

Iberia – 83 case(s) | 5 death(s) | 114 state tests | 271 commercial tests

De Soto – 82 case(s) | 4 death(s) | 7 state tests | 47 commercial tests

Acadia – 79 case(s) | 2 death(s) | 5 state tests | 202 commercial tests

Livingston – 79 case(s) | 1 death(s) | 1 state tests | 242 commercial tests

Assumption – 77 case(s) | 0 death(s) | 6 state tests | 102 commercial tests

St. Mary – 73 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 262 commercial tests

Allen – 52 case(s) | 5 death(s) | 5 state tests | 80 commercial tests

St. Landry – 52 case(s) | 4 death(s) | 25 state tests | 356 commercial tests

Webster – 51 case(s) | 2 death(s) | 8 state tests | 547 commercial tests

Parish Under Investigation – 48 case(s) | 3 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

West Baton Rouge – 45 case(s) | 7 death(s) | 0 state tests | 35 commercial tests

Avoyelles – 40 case(s) | 1 death(s) | 2 state tests | 103 commercial tests

East Feliciana – 39 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 49 commercial tests

Claiborne – 30 case(s) | 2 death(s) | 16 state tests | 63 commercial tests

West Feliciana – 30 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 188 commercial tests

Franklin – 28 case(s) | 0 death(s) | 13 state tests | 113 commercial tests

Union – 26 case(s) | 0 death(s) | 3 state tests | 51 commercial tests

Pointe Coupee – 24 case(s) | 0 death(s) | 10 state tests | 90 commercial tests

Beauregard – 23 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 120 commercial tests

Evangeline – 23 case(s) | 0 death(s) | 21 state tests | 103 commercial tests

Natchitoches – 22 case(s) | 0 death(s) | 15 state tests | 160 commercial tests

Jefferson Davis – 21 case(s) | 1 death(s) | 44 state tests | 392 commercial tests

Lincoln – 19 case(s) | 0 death(s) | 18 state tests | 190 commercial tests

Vermilion – 17 case(s) | 1 death(s) | 4 state tests | 260 commercial tests

Morehouse – 15 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 29 commercial tests

Bienville – 14 case(s) | 1 death(s) | 3 state tests | 15 commercial tests

Catahoula – 12 case(s) | 1 death(s) | 1 state tests | 17 commercial tests

Caldwell – 11 case(s) | 0 death(s) | 19 state tests | 59 commercial tests

Richland – 11 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 147 commercial tests

Grant – 10 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 52 commercial tests

Vernon – 10 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 405 commercial tests

Concordia – 9 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 56 commercial tests

St. Helena – 8 case(s) | 0 death(s) | 3 state tests | 123 commercial tests

Sabine – 7 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 74 commercial tests

La Salle – 6 case(s) | 0 death(s) | 17 state tests | 129 commercial tests

Jackson – 4 case(s) | 0 death(s) | 21 state tests | 368 commercial tests

Red River – 2 case(s) | 0 death(s) | 27 state tests | 3 commercial tests

Winn – 2 case(s) | 1 death(s) | 3 state tests | 43 commercial tests

East Carroll – 1 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 39 commercial tests

Madison – 1 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 9 commercial tests

West Carroll – 1 case(s) | 0 death(s) | 7 state tests | 15 commercial tests