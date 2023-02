Happy Mardi Gras, New Orleans! Take a glimpse into this Carnival Season through our WGNO gallery highlighting the parades, costumes, and everything in between! Want to add to our gallery? Send your pictures to WGNOpics@nexstar.tv today!

Show us how you Mardi Gras!

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Max Fisk/WGNO

Staff photo: Max Fisk/WGNO

Staff photo: Max Fisk/WGNO

Greasing of the Poles 2023 at the Royal Sonesta New Orleans

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

#ParadeLife



Staff Photo: Jeff Kent/WGNO



Staff photo: LBJ/WGNO

Staff photo: LBJ/WGNO

Staff photo: LBJ/WGNO

Staff photo: LBJ/WGNO

Staff photo: LBJ/WGNO

Staff photo: Lee Stolf/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Lee Stolf/WGNO

Staff photo: Lee Stolf/WGNO

Staff photo: Lee Stolf/WGNO



Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

The 610 Stompers march with the Krewe of Iris (Staff photo: Zach Labbé/WGNO)

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Kenny Lopez/WGNO

Staff photo: Sefenech Henok/WGNO

Staff photo: Sefenech Henok/WGNO

Want to add to the gallery? Send us your pictures at WGNOpics@nexstar.tv!