Ales and Ciders and Stouts, oh my! NOLA on Tap is just one month out!

NEW ORLEANS- We are officially one month out from the largest beer fest in the region.

The 10th annual NOLA on Tap Beer Fest will take place at the City Park Festival Grounds on Saturday, September 21.

With past attendance records breaking 25,000 beer lovers, NOLA on Tap is truly the kick-off event to Oktoberfest in New Orleans.

The festival features an amazing music lineup, more than 400 local, national and homebrewed beers, delicious food vendors, games, prizes, and so much more.

The event is Sponsored by Port Orleans Brewing Co. who will of course be present with seven beers on tap.

The 2019 full-beer list will be released soon, but for now, check out this list from the 2018 NOLA on Tap Beer Fest.

Abita

Abita Amber

Abita Big Easy IPA

Abita Purple Haze

Abita Hop On

Abita Andygator

Abita Blueberry

Abita Pecan

Abita the Booth

Abita 3090

Abita Turbo Dog

Bells

Bells Best Brown

Bells Kalamazoo Stout

Bells Larry’s Latest IPA

Bells Oracle

Bells Double Cream Stout

Bells Two Hearted

Bells Porter Bells Oberon

Magic Hat

Magic Hat #9

Glunz

Stiegl Radler

NOLA

NOLA Blonde

NOLA Revivalist

NOLA Hopitoulas

NOLA Irish Channel Stout

NOLA Seasonal – Darkest Before Dawn

NOLA 7th Street

NOLA Hoppyright Infringement

NOLA Brown

NOLA Greenwave

NOLA Hurricane Saison

NOLA Piety

NOLA Bad Decision Lemur (Lagniappe)

Wiseacre

Wiseacre Tiny Bomb

Wiseacre Gotta Get Up To Get Down

Oskar Blues

Oskar Blues IPA

Oskar Blues Dales Pale Ale

Oskar Blues Ten Fidy

Oskar Blues Barrel Aged Ten Fidy

Sierra Nevada

Sierra Nevada Hazy Little Thing

Sierra Nevada Oktoberfest

Sierra Nevada Pale Ale

Sierra Nevada Southern Gothic

Sierra Nevada Hoptimum

Lagunitas

Lagunitas IPA

Lagunitas Super Cluster

Lagunitas PIls

New Belgium

New Belgium Fat Tire

New Belgium Fat Tire Belgian White Ale

New Belgium The Hemperor

New Belgium Voodoo Ranger IPA

New Belgium Voodoo Ranger Imperial IPA

New Belgium Voodoo Ranger Juicy IPA

New Belgium Citradelic

New Belgium Reserve Sour Saison

Dogfish Head

Dogfish Head 60 Minute IPA

Dogfish Head 90 Minute IPA

Dogfish Head Flesh N Blood

Dogfish Head Liquid Truth Serum

Dogfish Head Lupu Luau

Dogfish Head Namaste

Dogfish Head Seaquench

Dogfish Head Mixed Media

Dogfish Head 120 Min IPA

Dogfish Head Fruit Full Fort

Dogfish Head Palo Santo Marron

Left Hand

Left Hand Nitro Milk Stout

Left Hand Juicy Goodness

Brooklyn

Brooklyn Lager

Brooklyn Bel Air Sour

Brooklyn Sorachi Ace

Stone

Stone Arrogant Bastard

Stone IPA

Stone 6th Anniversary

Grayton

Grayton Salt Of the Gulf

Grayton 30A Beach Blonde

Harpoon

Harpoon UFO White Ale

Harpoon UFO Raspberry

Boston Beer

Sam Adams Boston Lager

Sam Adams Octoberfest

Sam Adams 76

Sam Adams New England IPA

Angry Orchard

Angry Orchard Rose Cider

Dos Equis

Dos Equis Lager

Dos Equis Amber

Newcastle Brown Ale

Strongbow Gold Apple

Wayward Owl

Wayward Owl Family Tree Krystalweizen

Wayward Owl Clean Slate IPA

Wayward Owl Tawny Twit

Wayward Owl Dat Radler

Wayward Owl The Grind

Wayward Owl Bird Bath

Second Line

Second Line Queen of New England

Second Line IPA

Second Line Batture Blonde

Second Line Saison Named Desire

Great Raft Southern Drawl

Great Raft Commotion

Great Raft Reasonably Corrupt

Great Raft Rhinestone Life

Crying Eagle Louisiana Lager

Crying Eagle Hop Blooded

Crying Eagle Ready To Mingle

Crying Eagle Pistol Bridge Porter

Royal

Royal Culicadae

Royal Termite Lager

Blue Moon

Blue Moon Mango Wheat

Blue Moon Fall

Crispin

Crispin Original Cider

Crispin Rose Cider

Terrapin

Terrapin Gamma Ray

Terrapin Hi 5

Terrapin Hopsecutioner

Terrapin T-Time

Terrapin Luau Krunkles

Yuengling

Yuengling Lager

Yuengling Light

Yuengling Black and Tan

Yuengling Oktoberfest

Dixie

Dixie Lager

Dixie Light

Dixie Blackened Voodoo

Pilsner Urquel

Leinenkugal

Leinenkugal Oktoberfest

Peroni

New Belgium

Global

Petrus 50/50

Great Raft

Great Raft Barrel Aged Old Mad Joy

Great Raft Grace and Grit

Guinness

Guinness Draught

Guinness Blonde

Harp Lager

Smithwicks

Guinness Foreign Extra Stout

Guinness Extra Stout

Bayou Teche

Biere Pale

Swamp Thing

Cinco de Bayou

Tin Roof

Uber Froot

Dry Hopped Saison

Voodoo

Chafunkta

Old 504

Bayou Blaze

Covington

Ponchartrain Pils

Strawberry

Natchez

Capital IPA

Southern Grace

Alt-ered State

Lazy Magnolia

Southern Pecan

Sweet Potato Stout

Hard Iced Tea

Avery

Bug Zapper

Go Play IPA

Lilkoi Kepolo

Raspberry Sour

Tweak

Blackberry Farms

Wild Saison

Sweetwater

Strain G13 IPA

Triple Tail

North Coast

Old Rasputin

Elysian

Superfuzz

Nite Owl

Wicked Weed

Old Fashioned

Medora

Black Angel

Ferm de Chien

Duvel

Duvel Single Fermented

Ommegang

Pale Sour

Game of Thrones

Risetta

d’Achouffe

La Chouffe

Virtue

Brut

Anchor

Steam

Goose Island

Sophie

Gillian

Off Color

Apex Predator

Rogue

Hazelnut Brown Ale

Port Orleans

Taproom Specialty

Riverfront Lager

Dorada

Storyville IPA

Gleason IPA

Slack Water Brown

Porch Daze

Ballast Point

Coconut Victory at Sea

Peanut Butter Victory at Sea

Sculpin

Grapefruit Sculpin

Fathom IPA

Founders

All Day IPA

Breakfast Stout

Mosaic Promise

Gnarly Barley

Jucifer

Catahoula Common

Radical Rye PA

Korova Milk Porter

Karbach

Lemon Ginger Radler

Roll in the Hay

Love Street

Hopadillo

Karbachtoberfest

Parish

Canebrake

Ghost in the Machine

Envie

South Coast

Pure Tropics

Saint Arnold

Daydream

Art Car

Oktoberfest

Orange Show

Raspberry AF

Shiner

Bock

Wicked Juicy

Dayquencher

Ruby Redbird

Southern Prohibition

Salad Days

Paradise Lost

Icebox

Devils Harvest

Suzy B

Urban South

Paradise Park

Holy Roller

Oktoberfest

Taproom Specialty (IPA)

Charming Wit

Lemonade (For Wit Shandies)

Second Set Pils

Taproom Specialty (Sour)

Chimay

Cinq Cents (white)

Red

Blue

Unibroue

La Fin du Monde

Lune de Miel

Sam Smith

Nut Brown Ale

Lindeman’s

Framboise

Strawberry

Orval

Ayinger

Bavarian Pils

Oktoberfest

Celebrator

Paulaner

Hefeweizen

Warsteiner

Oktoberfest

Tilquin

Geueze

Mure

Admission Tickets are $5 if purchased online, and $10 at the gate.

Drink tickets are not included in the price of admission, and must be purchased for sample and full sized beers, wine, soft drinks and water.

Food sales are cash/credit only.

Kids under 12 are free.